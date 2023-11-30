الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

شاحنات وقود
شاحنات وقود

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بدخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وفي سياق آخر، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن الهدنة ستستمر في ضوء استمرار جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

تمديد الهدنة في قطاع غزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن تمديد الهدنة في قطاع غزة اليوم الخميس، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت حركة حماس إن  الاحتلال الإسرائيلي  رفض تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال اليوم الخميس، وجثامين 3 محتجزين ممن قتلوا بسبب القصف على قطاع غزة، مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وبحسب مصادر فلسطينية، أشارت حماس إلى أن رفض الاحتلال جاء رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة.

جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الهدنة اطلاق سراح المحتجزين

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