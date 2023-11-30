الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

المستوطنين الإسرائيليون
المستوطنين الإسرائيليون

نددت فرنسا بأعمال العنف التي يمارسها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل إلى "وضع حدّ لها" ومعاقبة المنفذين، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر: "نكرر إدانتنا الحازمة لهذا العنف وقلقنا لتزايد هذا العنف".

وأضافت: "ندعو إسرائيل إلى وضع حدّ لهذا العنف، ندعو إسرائيل إلى محاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات"، مطالبة المجتمع الدولي بأداء "دور" على هذا الصعيد.

وشددت على أن هذه الانتهاكات "تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بعمق وتقوض آفاق حلّ الدولتين"، موضحة أن فرنسا لا تستبعد "أي خيار"، في إشارة إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد أو مجموعات من المستوطنين.

وسبق أن دعت دول أخرى بينها الولايات المتحدة، إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات من أجل إنهاء أعمال العنف هذه.

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