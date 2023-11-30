تقرير أمريكى: بايدن طلب مزيدًا من النقاش مع إسرائيل قبل أى عملية عسكرية فى غزة

قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس جو بايدن عبّر في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في جنوب قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الحالية.

ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أبلغ بايدن، نتنياهو في الاتصال الذي جرى الأحد أن الطريقة التي عملت بها إسرائيل في شمال غزة لا يمكن تكرارها في الجنوب، نظرا لتكدس قرابة مليوني فلسطيني هناك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى سقوط أعداد أكبر بكثير من القتلى والجرحى المدنيين ويفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.



وذكر "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ بايدن بأن تنفيذ عملية عسكرية في جنوب غزة ضروري لتحقيق هدف إسرائيل المتمثل في "تدمير" حماس، وأن الإسرائيليين لن يقبلوا وقف العملية العسكرية الآن.



وقال بايدن لرئيس الوزراء، إنه يريد إجراء المزيد من المناقشات مع إسرائيل حول خطط الجيش في جنوب غزة قبل أي عملية محتملة، وهو ما وافق عليه نتنياهو، بحسب الموقع الإخباري.



وذكر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أجريا محادثتين في الأيام القليلة الماضية.