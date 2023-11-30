"القاهرة الإخبارية": إصابة 6 أشخاص على الأقل فى حادث إطلاق نار بالقدس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بإصابة 6 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بالقدس.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن مقتل المشتبه بهما في تنفيذ إطلاق النار بالقدس.

إطلاق نار بالقدس

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، إن شابًا فلسطينيًا فتح النار وأطلق ما يزيد على 7 رصاصات باتجاه مركز لشرطة البريد الواقع بالقرب من باب الساهرة في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح ما بين الشاب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أبوشمسية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك مصادر عبرية تحدثت عن إصابة اثنين من عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودين هناك، ومصادر أخرى ترجح ارتفاع العدد إلى 6 نتيجة استمرار هذه الاشتباكات لعدة دقائق.

