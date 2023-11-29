الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير إسعاف الهلال الأحمر بجنين: قوات الاحتلال قطعت الطرق أمام سيارات الإسعاف

مستشفى في غزة
مستشفى في غزة

كشف مدير إسعاف الهلال الأحمر بجنين، أن قوات الاحتلال قطعت الطرق أمام سيارات الإسعاف ومنعتها من الوصول لمخيم جنين، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال زيارتها الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، أن حصيلة الشهداء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، وهناك 6000 مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

إسعاف الهلال الأحمر قوات الاحتلال القاهرة الإخبارية جنين

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