"إسعاف الهلال الأحمر": قوات الاحتلال خلفت شهيدين و6 جرحى خلال اقتحام مخيم جنين

كشف مدير إسعاف الهلال الأحمر بجنين عن أن قوات الاحتلال خلفت شهيدين و6 من الجرحى خلال اقتحام مخيم جنين، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

26 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أمس الثلاثاء، عن أن هناك 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال زيارتها الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، أن حصيلة الشهداء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، وهناك 6000 مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".