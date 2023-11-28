لا يفوتك هذا المساء| مباحثات مصرية نمساوية حول الحرب على غزة.. ومؤتمر صحفى لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

بث مباشر.. مؤتمر صحفى للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

تقدم "الدستور" بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية extra news. للاطلاع على باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4565395

الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح وحوكمة الأسمدة

قام د.أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، الثلاثاء، بزيارة محافظة الشرقية يرافقه مهندس حسين طلعت مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ولجنة من الإدارة المركزية لشئون المديريات، حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بالشرقية. للاطلاع على باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4565347

حملة المرشح السيسى: عقدنا 110 لقاءات مع خبراء والتقينا 2750 زائرًا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي إن الحملة عقدت لقاءات مع خبراء ومعنيين للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، وعددها 110 لقاءات بإجمالي 2750 زائرًا ضمن 18 فعالية خارجية ولقاء 315 جهة. للاطلاع على باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4565396

"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

“كنت بزور دولارات والناس بتصدقني علشان أجنبي” بتلك الكلمات اعترف متهم ذو جنسية أجنبية أمام جهات التحقيق بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الأجنبية وبيعها للمواطنين للنصب عليهم.وأكد المتهم أمام النيابة، أنه حصل على أرباح مادية كبيرة من نشاطه نظرا لثقة المواطنين فيه لكونه أجنبي ويقوم بإدخال العملات الأجنبية من الخارج. للاطلاع على باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4565316

مباحثات مصرية نمساوية حول العلاقات الثنائية والعدوان الإسرائيلى على غزة

بحث السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية والمشرف على القطاع الأوروبي، مع وفد نمساوي، آخر تطورات العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين، ومن بينها التعاون الاقتصادي وموضوعات الهجرة، وذلك بغية الدفع قدمًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية والوصول إلى آفاق أرحب وتفاهمات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. للاطلاع على باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4565400

بين زيادة الإنتاج والاستثمار.. كيف ينجح الاقتصاد المصرى فى مواجهة التضخم؟

قال رئيس جمعية مستثمري أسوان المهندس سطوحي مصطفي، إن خفض سعر الدولار أمام العملة المحلية يعتبر تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، وتحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا شاملة وإصلاحات اقتصادية محكمة. للاطلاع على باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4565371

هدنة تلاها تمديد.. كيف نجحت الجهود المصرية في التوصل للتهدئة بقطاع غزة؟

اتفقت إسرائيل وحماس على تمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة يومين إضافيين مساء الاثنين، مما يزيد من احتمال تبادل المزيد من الرهائن المحتجزين لدى المواطنين الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل ووقف أطول لعملياتهم الأكثر دموية. للاطلاع على باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4565203