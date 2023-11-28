الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بين زيادة الإنتاج والاستثمار.. كيف ينجح الاقتصاد المصرى فى مواجهة التضخم؟

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال رئيس جمعية مستثمري أسوان المهندس سطوحي مصطفي، إن خفض سعر الدولار أمام العملة المحلية يعتبر تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، وتحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا شاملة وإصلاحات اقتصادية محكمة. 

وبالنسبة لمصر، أشار إلى أن هناك عدة عوامل يمكن أن تسهم في نجاح جهودها لخفض سعر الدولار، استعرضها لـ"الدستور" في السطور التالية.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

قال سطوحي إنه من المهم أن تعمل الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تنفيذ سياسات تحفيزية وتشجيع الاستثمارات، وهذا من شأنه أن يسهم في تقليل التضخم وتحسين قيمة العملة المحلية. 

زيادة الصادرات

وأكد أنه يمكن لزيادة حجم الصادرات أن تزيد من إيرادات العملة الصعبة للبلاد، مما يعزز القدرة على تقليل الاعتماد على الدولار وبالتالي تقليل الطلب عليه. 
 

تحسين السياسات النقدية 

وأوضح أنه يمكن للبنك المركزي أن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق استقرار العملة المحلية من خلال تنظيم السياسات النقدية والرقابة على النشاط البنكي. 
 

تعزيز السياحة والاستثمار

وأكد أنه من خلال جذب المزيد من السياح والاستثمارات الأجنبية، يمكن لمصر زيادة العملة الصعبة في البلاد، مما يعزز القدرة على تقليل سعر الدولار. 
 

تعزيز سياسات الشفافية ومكافحة الفساد

وأوضح أن القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعات المالية والحكومية يمكن أن يعزز الثقة في الاقتصاد ويجذب المزيد من الاستثمارات.
 

تنمية الصناعات المحلية

وأكد من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتحسين الإنتاجية، يمكن لمصر تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدولار لتمويل هذه الواردات.
 

تحسين منظومة التدريب المهني 

وأشار الي أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني يمكن أن يزيد من كفاءة القوى العاملة ويعزز القدرة التنافسية للبلاد، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة وتحسن في سعر الصرف. 
 

تعزيز الشراكات الدولية

وأوضح أن التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الدولية يمكن أن يسهم في توفير الدعم المالي والفني الضروري للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.

تحفيز الابتكار وريادة الأعمال

وأوضح أنه لا بد من دعم الابتكار وريادة الأعمال يمكن أن يساهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. 

تحسين الإدارة المالية: تعزيز الإدارة المالية الفعالة في الحكومة والشركات العامة يمكن أن يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الهدر المالي. 

تعزيز الصناعات الوطنية

وأكد أنه لا بد من دعم وتشجيع الصناعات المحلية وتحسين قدرتها التنافسية يمكن أن يقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة وبالتالي قليل من الحاجة إلى الدولار. 

تعزيز الاستدامة البيئية

وأشار إلي أنه لا بد من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة يمكن أن يقلل من تكلفة واردات الطاقة ويزيد من الاستقلالية الاقتصادية. هذه المقترحات تمثل مجرد بعض السبل التي يمكن أن تساعد في تحقيق خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ويمكن تنفيذها بشكل فردي أو مجتمعة؛ لتحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

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