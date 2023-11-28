الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حملة المرشح السيسى: عقدنا 110 لقاءات مع خبراء والتقينا 2750 زائرًا

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي إن الحملة عقدت لقاءات مع خبراء ومعنيين للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، وعددها 110 لقاءات بإجمالي 2750 زائرًا ضمن 18 فعالية خارجية ولقاء 315 جهة.

أضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح السيسي أن الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا للمصريين في الخارج، فعقدت 40 مقابلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المصريين في الخارج من 60 دولة، وتم التواصل بشكل مباشر مع أكثر من 750 مصريًا من رؤساء الجاليات والقيادات الطبيعية.

محمود فوزي السيسي لحملة الانتخابية ل وعلمهم القيادات الطبيعية

مواد متعلقة

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة: هذه الفترة هى الأكثر فتكًا بالضفة الغربية

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 15 ألفًا استشهدوا فى غزة و30 ألفًا آخرين يتألمون دون رعاية طبية

أسيرة فلسطينية تروى ما تعرضت له داخل سجون الاحتلال

شئون الأسرى الفلسطينية: نعوّل على القيادة المصرية لوقف الحرب فى غزة

ضياء رشوان: مد الهدنة يعتمد على عدد المحتجزين لدى حماس

كيف تغلبت مصر على العقبات التى واجهت تنفيذ الهدنة بين إسرائيل والمقاومة؟

"القاهرة الإخبارية" تعرض صور المحتجزين التايلانديين وآخر روسى خلال نقلهم من غزة

الأكثر قراءة

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس