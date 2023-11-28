حملة المرشح السيسى: عقدنا 110 لقاءات مع خبراء والتقينا 2750 زائرًا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي إن الحملة عقدت لقاءات مع خبراء ومعنيين للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، وعددها 110 لقاءات بإجمالي 2750 زائرًا ضمن 18 فعالية خارجية ولقاء 315 جهة.

أضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح السيسي أن الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا للمصريين في الخارج، فعقدت 40 مقابلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المصريين في الخارج من 60 دولة، وتم التواصل بشكل مباشر مع أكثر من 750 مصريًا من رؤساء الجاليات والقيادات الطبيعية.