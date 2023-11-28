الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبناء مطروح يعلنون تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر حزب "مستقبل وطن"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الحاشد الثانى الذى نظمه حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح وذلك بمدينة الحمام بحضور المهندس صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بمطروح وعضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية بمطروح ونواب الشيوخ والبرلمان كلا من جمال الشورى وسحر عيد ورزق جالى ورزق علواني، بالإضافة إلى النائب صلاح عياد عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ، وذلك لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


جاء ذلك بحضور عمد ومشايخ وعواقل مدينة الحمام ومحافظة مطروح والأهالى والشباب والمرأة وأعضاء حزب مستقبل وطن بمطروح ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.

بدء الفعاليات 

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو عن دعم حزب مستقبل وطن لقرارات المرشح عبدالفتاح السيسى خلال الأحداث فى غزة ثم عرض فيديو عن إنجازات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى خلال توليه حكم مصر.  

تأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى 

ورفع أبناء مطروح أعلام مصر خلال فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد معلنين تأييدهم الكامل للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي. 

 

وكان حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح، نظم الثلاثاء الماضى، فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمحافظة مطروح، بحضور عمد ومشايخ وعواقل وشباب ونواب البرلمان والشيوخ والقيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم فيديو تعريفي عن إنجازات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى خلال توليه حكم مصر

وخلال فعاليات المؤتمر، أعلن النائب المهندس صالح سلطان، دعم وتأييد أبناء مطروح للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.  

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المؤتمر الحاشد الثانى حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح دعم وتأييد الرئيس السيسي مطروح

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