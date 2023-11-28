الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

متهم
متهم

“كنت بزور دولارات والناس بتصدقني علشان أجنبي” بتلك الكلمات اعترف متهم ذو جنسية أجنبية أمام جهات التحقيق بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الأجنبية وبيعها للمواطنين للنصب عليهم. 

وأكد المتهم أمام النيابة، أنه حصل على أرباح مادية كبيرة من نشاطه نظرا لثقة المواطنين فيه لكونه أجنبي ويقوم بإدخال العملات الأجنبية من الخارج. 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، سائق له معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد استخدامها فى عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والاتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة وتسليمهم عملات أجنبية "مقلدة" مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية واتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

تزوير العملات دولار مزور بتهمة تزوير تزوير دو أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

سقوط شكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

الأكثر قراءة

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس