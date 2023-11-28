"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

“كنت بزور دولارات والناس بتصدقني علشان أجنبي” بتلك الكلمات اعترف متهم ذو جنسية أجنبية أمام جهات التحقيق بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الأجنبية وبيعها للمواطنين للنصب عليهم.

وأكد المتهم أمام النيابة، أنه حصل على أرباح مادية كبيرة من نشاطه نظرا لثقة المواطنين فيه لكونه أجنبي ويقوم بإدخال العملات الأجنبية من الخارج.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، سائق له معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد استخدامها فى عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والاتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة وتسليمهم عملات أجنبية "مقلدة" مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية واتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.