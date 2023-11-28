الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بترويج العملات الأجنبية واستخدامها فى النصب بمدينة نصر 4 أيام

حبس
حبس

قررت الجهات المختصة حبس تشكيل عصابي لتقليد وترويج العملات الأجنبية واستخدامها في النصب بمدينة نصر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، سائق له معلومات جنائية- مقيمان بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد استخدامها فى عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدامها فى الترويج لبيع العملات الأجنبية، والتواصل والاتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة، وتسليمهم عملات أجنبية "مقلدة" مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية واتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات- عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد"-  جهاز حاسب آلى "لاب توب"– جواز سفر "مزور"- عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"– سيارة - 3 هواتف محمول– مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة فنيًا تبين احتواؤها على العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العملات الاجنبية مدينة نصر جرائم الأموال السوق المصرفية مديرية امن القاهرة الحاسب الألي

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