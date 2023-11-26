"أوهمنى بالزواج وخد ورثى".. تفاصيل تعرض فتاة لعملية نصب على يد خطيبها بالقاهرة

"خد ورثي ونصب عليا فيه وأوهمنى بالزواج وخَلَى بيا"، بهذه الكلمات كشفت هبة فتحى تفاصيل ما جرى معها فور انتهاء جلسة الحكم على خطيبها السابق والذى اتهمته بالنصب والاحتيال، لتقضي محكمة شمال القاهرة بحبسه 6 أشهر.

قالت هبة، لـ"الدستور" “توفى والدي منذ سنتين تقريبًا وفور وفاته قررنا أنا وشقيقتى بيع شقة كان يمتلكها والدى بمنطقة المرج وتم بيعها بمبلغ 400 ألف جنيه وتقاسمنا أنا وشقيقتي المبلغ وقمت بوضع أموالى فى البنك”.

وتابعت المجنى عليها "بعد فترة بسيطة أخبرت زميلتى بالمصنع الذى أعمل به عن بيع شقة والدى ورغبتى فى فتح مشروع خاص بي، فشجعتنى على ذلك.

بعد فترة بسيطة فوجئت بتواصل شقيقها معى ورغبته فى الارتباط بي، رغم أنه مؤهل عال وأنا مؤهل متوسط ويعمل بشركة محترمة، إلا أنه أوهمنى بالحب والزواج ورغبته فى مساعدتى فى فتح المشروع الخاص بي، لم أتخيل مطلقًا بأننى وقعت فى قبضة نصاب محترم، وتحصل منى على كل أموالى على زعم شراء الآلات الخاصة بمصنع لتفصيل ملابس السيدات ووعدنى بتجهيز كل شىء خلال شهر واحد.

واستكملت هبة: "بعد فترة بدأ يتغير فى معاملته لي ولم يرد على مكالماتى نهائيًا وعندما لجأت لأهله أخبرونى بأنهم لم يعلموا عنه أى شىء وأنهم لم تكن لهم رغبة فى خطوبته منى وقاموا بطرده.

ومنذ 6 أشهر وأنا فى حيرة وحاولت أحصل على أموالى بكل الطرق الودية ففشلت فلجأت للشرطة وحررت محضرًا ضده بقسم شرطة حدائق القبة واتهمته بالنصب والاحتيال علىّ وقضت المحكمة بحبسه سته أشهر فقط غيابيًا.