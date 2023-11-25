"نصبوا عليا فى نص مليون".. تفاصيل حبس المتهم بالنصب على سيدة بالجيزة

“عصابة ونصبوا عليا واستولوا على كل ال معايا ” كلمات قليلة مليئة بالغضب والحيرة قالتها السيدة مى.م بعد أن قضت محكمة جنوب الجيزة اليوم على المتهم بالنصب عليها والاستيلاء على كل أموالها بالحبس سنتين.

فقالت المجنى عليها فى حديث خاص لـ الدستور: منذ ٣ شهور وانا فى حيرة وقلق بعد النصب على من قبل شخصين وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الرئيسى والذى قام بالنصب عليا واستولى منى على مبلغ ٥٠٠ الف جنيه بزعم شراء شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وفور توجهى لزيارة الشقة بعد استلامها من النصابين ظهر مالكها الأصلي والذى أكد لى بكل الطرق بأننى وقعت فى قبضت عصابة محترفة فى النصب والاحتيال برغم أنه اصطحبنى لزيارة الشقة أكثر من مرة .

وتابعت السيدة: بعد القبض على المتهم الرئيس حاولت بكل الطرق الممكنة إقناعه فى إعطائى أموالى مقابل التنازل عن القضية لكن بلا جدوى بل أخبرنى بأن أموالى تبخرت فضلا عن صدور ضده الكثير من الأحكام الغيابية بتهمة النصب والاحتيال أيضا.

تفاصيل حبس المتهم بالنصب على سيدة

قضت محكمة جنوب الجيزة اليوم بحبس المتهم بالنصب والاحتيال على سيدة بزعم بيع لها شقة سكنية بعقود مزورة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بولاق الدكرور من سيدة تتهم شخصين بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على نصف مليون جنيه مقابل بيع لها شقة سكنية وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين تم تحديد أحد المتهمين وضبطه وجارى ضبط المتهم الثانى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.