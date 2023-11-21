الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مالكى شركة سيارات مجهزة طبيا بتهمة النصب فى الجيزة

أموال
أموال

كشفت الأجهزة المختصة ملابسات ما تم نشره على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام (مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبيًا) وبرفقته آخرين "محددين" بالإستيلاء على مبلغ مالي منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبيًا، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة. 
 

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من (طالب - مقيم بالمنيا) ضد المشكو في حقهما شخصين "شركاء بشركة لاستيراد السيارات المجهزة طبيًا") لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالي "مقدم حجز سيارة مجهزة طبيًا" وإكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما.

 

وتم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإستيراد السيارات المجهزة طبيًا من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط إلا أنهما لم يتمكنا من الإنتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما مما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجني عليه وآخرين لسداد ديونهما.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاجهزة المختصة فيس بوك مالك شركة لإستيراد السيارات بمنطقة المهندسين ضبط المتهمان

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