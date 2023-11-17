الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نصاب الدفع الإلكترونى يسقط متلبسًا بغسل 8 ملايين جنيه

الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني

حاول عنصر إجرامي إبعاد الشبهات الجنائية عنه عقب استيلائه على أموال غير مشروعة قيمتها 8 ملايين جنيه، بمحاولة غسلها عن طريق تأسيسي شركات ومشروعات، وقد تم ضبطه واتخاذ اللازم.

ضبط غسل أموال بـ8 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- وشراء السيارات).

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وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(8 ملايين جنيه). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عنصر إجرامي 8 ملايين جنيه ضبط غسيل أموال بـ 8 ملايين جنيه محافظة الإسماعيلية تاجر ملابس بطاقات الدفع الإلكترونية

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