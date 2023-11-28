الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح وحوكمة الأسمدة

قام د.أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، الثلاثاء، بزيارة محافظة الشرقية يرافقه مهندس حسين طلعت مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ولجنة من الإدارة المركزية لشئون المديريات، حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بالشرقية.

وخلال الزيارة، تم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات، والاطمئنان على ما تمت زراعته لمحصول القمح حوالى 242 ألف فدان حتى تاريخه من المستهدف زراعته للمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين؛ لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

ووجه وزير قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام حيث يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى، وضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة، والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في إنتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

وتم أثناء المرور بتوعية المزارعين أن سعر الضمان 1600 جنيه للاردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددًا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.

ووجه الوزير بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.