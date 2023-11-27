لا يفوتك هذا المساء.. أسماء الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال.. وكواليس نجاح جهود تمديد الهدنة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"القاهرة الإخبارية" تنشر قائمة الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الصفقة الرابعة لتبادل الأسرى من سجون الاحتلال.

تضم القائمة 3 أسيرات وباقي القائمة يضم أطفالًا من مختلف مناطق فلسطين وأسماؤهم كالتالي: لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مُرحبًا بتمديد الهدنة.. البيت الأبيض: "فرصة لتدفق مزيد من المساعدات"

قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ترحب بتمديد الهدنة وصفقة تبادل المحتجزين لأكثر من يومين، وعلق: الأمر يعتمد على استمرار حركة حماس في إطلاق سراح المزيد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل: https://www.dostor.org/4564493

مجلس الزمالك ينجح في إنهاء أزمة حجز جديدة على النادى

نجح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب فى رفع الحجز الذى كان يعاني منه النادي، بسبب مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وقام المجلس بتفويض حسام المندوة، أمين الصندوق بنادي الزمالك، بإنهاء أزمة الحجز على النادي من جانب الهيئة العامة لمشروعات. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4564448

وزير السياحة والآثار: افتتاح الدَرَج العظيم للمتحف الكبير ديسمبر المقبل.. ونعمل لإعادة تقديم القاهرة كمقصد سياحى قائم بذاته (حوار)

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوضع السياسى المستقر لمصر هو ما قلل، بشكل كبير، الخسائر التى كانت متوقعة على القطاع السياحى جرّاء الحرب فى غزة، مشيرًا إلى أن القطاع حقق، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، نموًا يفوق معدلات النمو السياحى العالمى بأكثر من ٨ مرات، حيث شهدت المعدلات زيادة بنسبة ٣٦٪، مقابل ٤٫٥٪ عالميًا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

تواصل مصر جهودها الحثيثة من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، حيث أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن أن الجهود المصرية- القطرية تمكنت من التوصل لتمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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برامج جديدة على شاشات «المتحدة»: ترفيه وتثقيف ورياضة.. و«ميكس» بين النجوم والوجوه الجديدة

ترفع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شعار التطوير الدائم والتحديث المستمر لخريطتها البرامجية، وتتبع ذلك بخطوات عملية على شاشات قنواتها المختلفة، من خلال تطوير البرامج القائمة بالفعل، وإضافة أخرى جديدة فى مختلف المجالات. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4564480