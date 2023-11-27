مُرحبًا بتمديد الهدنة.. البيت الأبيض: "فرصة لتدفق مزيد من المساعدات"

قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ترحب بتمديد الهدنة وصفقة تبادل المحتجزين لأكثر من يومين، وعلق: “الأمر يعتمد على استمرار حركة حماس في إطلاق سراح مزيد”.

وحول مسألة الظروف التي واجهها المحتجزين في الأسر، قال “كيربي” خلال مؤتمر صحفي: "من المحتمل أن حماس لديها محتجزين في أكثر من مكان".

ولفت “كيربي” إلى أن التدفق المتزايد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أصبح ممكنًا.

وأضاف أن 200 شاحنة عبرت الحدود اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 2000 خلال الأيام الستة أيام الماضية، مشيرًا أن بعضها يحمل الوقود.

وقال كيربي: "كل يوم زيادة في الهدنة يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مردفًا:" لذا، ففي غضون يومين آخرين، سيمنحك ذلك الفرصة لعشرات الشاحنات الإضافية وعشرات الآلاف من جالونات الوقود الإضافية التي يمكن أن تصل إلى غزة للأشخاص المحتاجين. لذا، سوف نستفيد من كل ساعة من كل يوم نتوقف فيها عن الحرب لمحاولة مساعدة سكان غزة".