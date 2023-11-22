الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تحث الحوثيين على الإفراج عن السفينة المختطفة

السفينة المختطفة
السفينة المختطفة

دعت الولايات المتحدة، جماعة الحوثيين، إلى الإفراج عن سفينة شحن اختطفتها قبالة سواحل اليمن، الأحد الماضي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية: "يجب على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها في البحر الأحمر دون قيد أو شرط"، مؤكدًا أن احتجاز الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي.

واتهم كيربي إيران بالضلوع في عملية احتجاز الحوثيين للسفينة، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة بدأت مراجعة تصنيفات الكيانات الإرهابية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بايدن قد أعلنت في 2021، شطب الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية التي أدرجوا عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وأعلن الحوثيون، الأحد الماضي، احتجاز السفينة في البحر الأحمر بعد أيام على تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية ردًا على حرب غزة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاحتجاز بمثابة "هجوم إيراني على سفينة دولية"، متهمًا الحوثيين بالقيام بالعملية بناء على "تعليمات إيرانية".

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، الإثنين، تورط بلاده في احتجاز الحوثيين باليمن للسفينة.

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