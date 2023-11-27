"القاهرة الإخبارية" تنشر قائمة الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال
كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الصفقة الرابعة لتبادل الأسرى من سجون الاحتلال.
تضم القائمة 3 أسيرات وباقي القائمة يضم أطفالًا من مختلف مناطق فلسطين وأسماؤهم كالتالي:
الأسيرات:
- ياسمين تيسير عبدالرحمن شعبان/ جنين
- نفوذ جاد عارف حماد/ القدس
- عطاف يوسف محمد جرادات/ جنين
الأطفال:
آدم عبودة حشن غيث/ القدس
صلاح الدين محمد صلاح هدرة/ القدس
عمر إبراهيم عمر أبو ميالة/القدس
محمد مهند محمد أبوحمص/القدس
منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم
عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة
يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة
أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة
نديم محمد حسين أبوعرة /طوباس
عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة
علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة
محمد سامح جودت سليمان/ رام الله والبيرة
عبد الله أكرم محمد اخليل/ الخليل
جواد توفيق يوسف كميل/ جنين
خليل فراس خليل هيكل /القدس
خالد أبو عصب/ القدس
محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب/ الخليل
أحمد نزيه ديب أبو عادى/رام الله والبيرة
أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة
صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم
دجانة محمود موسى عطون/ القدس
يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل
حمزه صالح محمد داود / قلقيلية
قسم خالد محمود العلامي/ الخليل
يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس
محمد غازي محمد نزال/ جنين
ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة
مشعل نمر نايف بني جابر/ نابلس
يزن أيمن عبد الفتي بني جابر/ نابلس
محمد هاني راتب هيموني/ القدس