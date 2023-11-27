الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تنشر قائمة الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال

الأسيرات
الأسيرات

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الصفقة الرابعة لتبادل الأسرى من سجون الاحتلال.

تضم القائمة 3 أسيرات وباقي القائمة يضم أطفالًا من مختلف مناطق فلسطين وأسماؤهم كالتالي: 

الأسيرات:

-  ياسمين تيسير عبدالرحمن شعبان/ جنين

 - نفوذ جاد عارف حماد/ القدس

- عطاف يوسف محمد جرادات/ جنين

الأطفال:

آدم عبودة حشن غيث/ القدس

صلاح الدين محمد صلاح هدرة/ القدس

عمر إبراهيم عمر أبو ميالة/القدس

محمد مهند محمد أبوحمص/القدس

منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم

عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة

يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة

أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة

نديم محمد حسين أبوعرة /طوباس

عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة

علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة

محمد سامح جودت سليمان/ رام الله والبيرة

عبد الله أكرم محمد اخليل/ الخليل

جواد توفيق يوسف كميل/ جنين

خليل فراس خليل هيكل  /القدس

خالد أبو عصب/ القدس

محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب/ الخليل

أحمد نزيه ديب أبو عادى/رام الله والبيرة

أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة

صلاح عمران محمد صلاح/  بيت لحم

دجانة محمود موسى عطون/ القدس

يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل

حمزه صالح محمد داود / قلقيلية

قسم خالد محمود العلامي/  الخليل

يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس

محمد غازي محمد نزال/ جنين

ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة

مشعل نمر نايف بني جابر/ نابلس

يزن أيمن عبد الفتي بني جابر/ نابلس

محمد هاني راتب هيموني/ القدس

القاهرة الإخبارية قائمة الأسرى الفلسطينيين تبادل الأسرى سجون الاحتلال الإسرائيلي الاسيرات

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