الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر تسلّمت 11 إسرائيليًا محتجزًا ضمن صفقة تبادل الأسرى

حماس
حماس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلها، بأن الصليب الأحمر تسلمت 11 محتجزًا إسرائيليًا ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإيصال المحتجزين للجانب المصري من معبر رفح، استعدادًا للكشف عليهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي.

حماس اتفقت مع مصر وقطر على تمديد التهدئة الإنسانية لمدة يومين

واتفقت حماس مع مصر وقطر على تمديد التهدئة الإنسانية لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

الصليب الأحمر 11 محتجز ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين حماس

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