برامج جديدة على شاشات «المتحدة»: ترفيه وتثقيف ورياضة.. و«ميكس» بين النجوم والوجوه الجديدة

ترفع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شعار التطوير الدائم والتحديث المستمر لخريطتها البرامجية، وتتبع ذلك بخطوات عملية على شاشات قنواتها المختلفة، من خلال تطوير البرامج القائمة بالفعل، وإضافة أخرى جديدة فى مختلف المجالات.

وبنظرة سريعة على الخريطة البرامجية لقنوات «المتحدة للخدمات الإعلامية»، نجد مجموعة كبيرة من البرامج المميزة، سواء فى مجال التوعية بكل ما يحمله من أهمية، مرورًا بالمواد الوثائقية التى تناسب الأحداث المختلفة، إلى جانب برامج القطاع الإخبارى بالطبع، وكذلك المنوعات والرياضة والفن.

وتمنح هذه البرامج فرصة لعدد كبير من النجوم للظهور بشكل قوى على الشاشات الأكثر مشاهدة فى مصر، إلى جانب تصعيد عدد من الوجوه الشابة لتقديم برامج أخرى، بهدف ضخ دماء جديدة، وتقديم محتوى متطور يراعى احتياجات الجمهور بكل فئاته.

توعية على «الحياة» بـ«روزنامة» و«العيادة»

أطلقت شبكة تليفزيون «الحياة» برنامجًا جديدًا للإعلامية نشوى الحوفى، يحمل اسم «روزنامة»، ويذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، ويتناول فى حلقاته المختلفة عددًا من الملفات المهمة فى كل المجالات، من واقع تاريخى ومعلوماتى توعوى وتثقيفى يناسب كل فئات المجتمع. وتستعرض الإعلامية نشوى الحوفى بالمعلومات الموثقة، خلال فعاليات برنامج «روزنامة»، تطورات الملفات الاستراتيجية والحيوية المهمة، والخلفية التاريخية لكل حدث، إلى جانب تطوراته وتداعياته المختلفة.

وناقشت أولى حلقات البرنامج، التى أذيعت الجمعة الماضى، تفاصيل المخططات الغربية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء، والصراعات العالمية الحالية وانعكاساتها على الدولة المصرية واستقرار الشرق الأوسط بصفة عامة. وتعود «الحياة» لتقديم برامج طبية مختلفة، من خلال برنامج يحمل اسم «العيادة»، يذاع فى منتصف اليوم من السبت إلى الأربعاء، على أن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء كل الترتيبات الخاصة به لبدء التصوير وعرض الحلقات.

ومن المقرر أن يشارك فى تقديم البرنامج الفنانة ليلى عزالعرب، والإعلامية ولاء غانم، ويستضيف خلال حلقاته عددًا من كبار الأطباء، لتقديم المعلومات الطبية التى تهم الجمهور بطريقة شيقة.

عمرو خليل يطل عبر «القاهرة الإخبارية»

انتقل الإعلامى عمرو خليل ببرنامجه «من مصر» من شاشة «CBC» إلى قناة «القاهرة الإخبارية»، والذى يذاع على شاشتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، فى تمام العاشرة مساءً.

ويقدم «خليل» فى برنامج «من مصر» حوارات مع عدد من الشخصيات العربية والعالمية، بالتزامن مع الأحداث الإقليمية والعالمية المحيطة، وكذلك الفعاليات المهمة التى تشهدها مصر، ومن بينها منتدى شباب العالم خلال الأسبوع المقبل.

«الكابتن» أحمد حسن فى «dmc»

يستعد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم، لتقديم برنامج رياضى جديد على شاشة قناة «dmc»، يحمل اسم «الكابتن»، ويبدأ عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، ليذاع بجانب البرنامج الرياضى الآخر على القناة «الكلاسيكو».

ويذاع البرنامج الجديد بواقع حلقتين فى نهاية الأسبوع، ويقدم تحليلًا لمباريات الدورى والبطولات المحلية الأخرى، بالإضافة إلى البطولات الإفريقية والعربية والعالمية. ويعرض «الكابتن» لقطات من البطولات المحلية التى تمتلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حقوق بثها، ويستضيف عددًا من أبرز المحللين الكرويين، ونجوم الكرة، المصريين والعالميين، عبر تطبيقات الاتصال المختلفة مثل «سكايب» و«زووم». وبدأ «الصقر» التحضيرات الخاصة بالبرنامج الجديد بالفعل، عبر عقد جلسات عمل مع فريق البرنامج من أجل وضع التصور النهائى له، استعدادًا لبدء تصويره.

«Extra News» تخاطب المغتربين بـ«الجسر»

أولت قناة «Extra News» اهتمامًا خاصًا بالمصريين فى الخارج، عبر برنامجها الجديد «الجسر»، من تقديم الإعلامى محمد سعيد محفوظ، الذى عُرضت أولى حلقاته خلال الأيام القليلة الماضية.

البرنامج الجديد يخاطب المصريين فى الخارج، ويهتم بأخبارهم ويعبّر عن همومهم، بالتزامن مع قرب بدء تصويتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال الثلاثة أيام الأولى من ديسمبر المقبل.

«CBC» تواصل وثائقياتها وتروى «حكاية وطن فى التعليم»

تواصل قناة «CBC» تقديم مواد وثائقية تهتم بتوثيق الإنجازات والأحداث الآنية، التى بدأت بالتزامن مع الاحتفال بـ«اليوبيل الذهبى» لانتصارات السادس من أكتوبر، من خلال تقديم أعمال وثائقية عن هذا النصر العظيم.

وعرضت القناة، ظهر الإثنين الماضى، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: «من الرؤية للإنجاز.. حكاية وطن فى التعليم»، يحكى كيف تقدر الدولة المصرية العلم، عبر استثمار ملايين الجنيهات خلال السنوات التسع الماضية.

ويوثّق الفيلم مراحل تنفيذ خطة الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم وفقًا لـ«رؤية مصر ٢٠٣٠»، ومن بينها استحداث مسارات تعليم جديدة تناسب متطلبات سوق العمل، سواء فى التعليم الفنى أو الجامعى.

وروى ضيوف الفيلم كيف حظى التعليم باهتمام القيادة السياسية، واعتباره أولوية قصوى لبناء الإنسان المصرى وإعداده علميًا وفقًا للمعايير العالمية ذات الصلة، بالإضافة إلى نتائج تطبيق مسارات التعليم الجديد، وتأثيرها على سوق العمل ومستقبل الصناعة المصرية.

وعرضت المنصات المختلفة للقناة على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل أيام، أولى حلقات برنامج «باختصار» للفنان سامح حسين، التى تناولت ما يجرى من أحداث فى قطاع غزة.

ورصدت الحلقة الأولى من «باختصار» ما يتعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل من عدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، الذى لم يتورع عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ.

كما تستعد القناة لإطلاق برنامج جديد على شاشتها للفنان سامح حسين، من المنتظر أن يكون مختلفًا عن تجاربه السابقة.