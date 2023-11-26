لا يفوتك هذا المساء| عمر طلعت زكريا يكشف اللحظات الأخيرة بحياة طارق عبدالعزيز.. وصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

تعددت أخبار هذا المساء اليوم الأحد، ما بين أخبار فن وأخبار تعليمية وأخرى عن فلسطين، وسياسية واقتصادية وفى هذا السياق نرصد أبرز أخبار المساء.

توفى قدام عينى.. عمر طلعت زكريا يكشف اللحظات الأخيرة بحياة طارق عبدالعزيز

أعرب الفنان الشاب عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة في كواليس مسلسل "وبقينا اتنين"، للمزيد اضغط هنا.

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب شرقي محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا، وأصيب 2 آخران بجروح وكسور، للمزيد اضغط هنا.

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

صُدم الوسط الفني المصري، مساء اليوم الأحد، بوفاة الفنان الكبير طارق عبدالعزيز، تاركًا إرثًا ثريًا من الأفلام والمسلسلات التي وصلت إلى الملايين من محبيه في مصر والعالم العربي، للمزيد اضغط هنا.

أوباما يمنح الزمالك التقدم على أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

منح يوسف أوباما التقدم لصالح الزمالك على أبوسليم الليبي في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، للمزيد اضغط هنا.

"ماجد الفطيم" تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة مليار دولار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة"،للمزيد اضغط هنا.

الرئيس السيسى يشكر الأمير تميم: الجهود القطرية تكاملت مع جهود مصر لإتمام هدنة غزة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، الشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، للمزيد اضغط هنا.