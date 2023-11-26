توفى قدام عينى.. عمر طلعت زكريا يكشف اللحظات الأخيرة بحياة طارق عبدالعزيز

أعرب الفنان الشاب عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة في كواليس مسلسل "وبقينا اتنين".

وحرص "عمر" على نعي الفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "مع السلامة يا حبيبي يا طيب يا أبو قلب نضيف وجعت قلوبنا أوي يا حبيبي النهارده وخطفتنا خطف وفوقتنا عمري م هنسي بعد الحب والعشره دي كلها أنك تتوفي قدام عيني".

وأضاف: "قد إيه الحياه دي مرعبة الإنسان ممكن ف أقل من ثانية ميبقاش موجود، ضحكتك كانت ماليه وشك النهارده وكأنك كنت بتودعنا السلام أمانه للي سبقونا ووحشونا ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مأواك الجنة ونعيمها".

ورحل الفنان طارق عبدالعزيز عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكان الفنان طارق عبدالعزيز منذ أيام يواصل تصوير مسلسل "وبقينا اتنين" وهو ما ظهر في أحد المشاهد بصحبة شريف منير ويوسف عثمان.