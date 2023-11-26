الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوباما يمنح الزمالك التقدم على أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

أوباما
أوباما

منح يوسف أوباما التقدم لصالح الزمالك على أبوسليم الليبي في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 73 من ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قبل أن يحولها أوباما برأسه في الشباك.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي على أمل تسجيل هدف مبكر في شباك فريق أبوسليم الليبي.

وشهدت الدقيقة السادسة كرة عرضية من محمد عبدالشافي لاعب الزمالك من جهة اليسار وصلت لحوذة دفاعات أبوسليم.

وسدد أحمد سيد زيزو من يسار منطقة الجزاء كرة مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من إبراهيما نداي لاعب الزمالك من يسار منطقة الجزاء أبعدها دفاع أبوسليم عن مناطق الخطورة.

إبراهيما نداي لاعب الزمالك حاول المرور يسار منطقة الجزاء ولكن طالت منه الكرة ومرت لركلة مرمى.

سيد عبدالله لاعب الزمالك حاول إرسال كرة عرضية من جهة اليمين ولكن أبعدت الكرة من أمامه إلى رمية تماس.

الزمالك أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 43 بعدما نفذت الركلة الركنية بعرضية من شيكابالا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو السيسي برأسية من على القائم القريب وصلت إلى حمزة المثلوثي ولكن الأخير فشل في اللحاق بالكرة فمرت لركلة مرمى.

أحداث الشوط الثاني

بطاقة صفراء من نصيب مراد زهو لاعب أبوسليم بداعي إضاعة الوقت أثناء تنفيذ رمية التماس.

تمريرة أمامية من شيكابالا لم يقدر يوسف أوباما على اللحاق بها يمين منطقة الجزاء فمرت إلى ركلة مرمى.

فرصة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية من محمد عبدالشافي من جهة اليسار حاول يوسف أوباما استلامها داخل منطقة الجزاء ولكن طالت منه الكرة ووصلت سهلة للحارس معاذ المنصوري.

وجاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة 73 من ركنية نفذها زيزو وحولها أوباما برأسه في المرمى.

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