الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

محمد صلاح وطارق عبدالعزيز
محمد صلاح وطارق عبدالعزيز

صُدم الوسط الفني المصري، مساء اليوم الأحد، بوفاة الفنان الكبير طارق عبدالعزيز، تاركًا إرثًا ثريًا من الأفلام والمسلسلات التي وصلت إلى الملايين من محبيه في مصر والعالم العربي.

وقبل وفاته بأيام شارك عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» دعوة لدعم لاعب ليفربول نجم مصر محمد صلاح، حيث كتب: «فضلًا وليس أمرًا.. ادخل صوت لمحمد صلاح كأحسن لاعب في ٢٠٢٣ على موقع جلوب سوكر علشان يسبق رونالدو».

وتفاعل مع تدوينته العشرات من محبي «فخر العرب» في مصر والعالم العربي.

حرصت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان د. أشرف زكي على نعي الفنان طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية مساء اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتعرض الفنان الراحل لوعكة صحية شديدة قبل قليل أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف.

وسقط طارق عبدالعزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين" وأصابته بعض التشنجات وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

وأجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف عبدالعزيز: "للشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

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