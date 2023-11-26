الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

متى ينتهي صوم الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية 2023؟

الكنيسة
الكنيسة

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة اليوم الأحد احتفالاتها بحلول صوم الميلاد المجيد.

متى ينتهي صوم الميلاد المجيد

وينتهي صوم الميلاد المجيد بحلول عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير ٢٠٢٤.

ويشهد صوم الميلاد المجيد عدة مفارقات هامة للعام الجاري لا تشهدها الكنيسة القبطية الارثوذكسية او الأقباط الا مرة واحدة كل اربع سنوات إذ تحل السنة الكبيسة.

وأول مفارقة هي أن الصوم بدأ يوم ٢٦ وليس يوم ٢٥ نوفمبر كما هو معتاد سنويا بينما يحتفل الأقباط بالعيد على مدار يومين وليس يوما واحدا.. وهما ٧ و٨ يناير الموافقين ٢٩ و٣٠ من شهر كيهك القبطي مما يعني ان مدة الصوم ستتقلص يوما واحدا لتحل في مدة ٤٢ يوما بدلا من ٤٣ كما هو معتاد سنويا.

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موعد احتفالات الكنائس بـ عيد الميلاد المجيد 2024

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موعد عيد الميلاد المجيد 

وكانت قد بدأت الكنائس التي تتبع التقويم الغربي احتفالاتها بالصوم يوم ١٥ بينما تحتفل بالعيد بشكل مبكر بحسب تقويمهم حيث يحل عيد الميلاد المجيد يوم ٢٥ من شهر ديسمبر المقبل.

ويأتي على رأس هذه الكنائس الكنائس الكاثوليكية في مصر بقيادة الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اللاتينية بقيادة المطران كلاوديو لوراتي، المارونية بقيادة المطران جورج شيحان.
السريانية بقيادة مار يعقوب وردة، الارمينية بقيادة المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، الكلدانية بقيادة الخور أسقف بولس ساتي.

وكذلك الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر بقيادة المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وأيضا كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس. 

ووضعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد ضمن اصوامها ذات الدرجة الثانية المسموح خلالها بتناول المأكولات البحرية ولا سيما الأسماك. 

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