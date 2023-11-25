ماذا تعرف عن كاطافسيات عيد الميلاد المجيد في كنيسة الروم الأرثوذكس؟

أعطى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، تعريفا لـ(كاطافسيات عيد الميلاد)، حيث قال في تصريح له إن ابتداء من عيد دخول العذراء مريم إلى الهيكل تُرتل في صلاة السَحَر كاطافسيت عيد ميلاد يسوع المسيح.

وتقول كلمات جزء منها "المسيح ولد مجدوه. المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه. المسيح على الأرض فارتفعوا. رتلي للرب أيتها الأرض كلها. ويا شعوب سبحوه بابتهاج. لأنه قد تمجد".

كما تواصل كنيسة الروم الأرثوذكس، استعداداتها للاحتفال بصوم الميلاد المجيد.

وعلى خلفية الاحتفالات، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه خلال هذا الصوم، مسموح بأكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع حتى يوم 12 ديسمبر، وهو عيد القديس إسبيريدون.

وعن فترة ما بعدي عيد القديس اسبريدون قال إنه بعد ذلك الفترة من يوم 13 ديسمبر حتى يوم 24 ديسمبر تكون صومًا كاملاً.

كما نشر المطران إحدى النصوص الكتابية التي تبرز أهمية الأصوام والتي جاء بها: "صَالِحَةٌ الصَّلاَةُ مَعَ الصَّوْمِ، وَالصَّدَقَةُ خَيْرٌ مِنِ ادِّخَارِ كُنُوزِ الذَّهَبِ".

وطرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية عن الاختلاف في مدة صوم عيد الميلاد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد بين الكنائس.

وقال المطران في نشرته التعريفية، إنه بخصوص كنيسة الروم الأرثوذكس فالكنائس التي تتبع التقويم الغريغورى فإن مدة الصوم أربعين يوماً، بدءا من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

أما الكنائس التي تتبع التقويم اليوليلني فمدة الصوم أربعين يوماً، بدءاً من 28 من شهر نوفمبر غريغوري حتى السادس من شهر يناير غريغوري.