الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

27 نوفمبر.. زيارة رعوية من البابا ثيودورس الثانى لإبراشية بوروندى

البابا ثيؤدوروس الثاني
البابا ثيؤدوروس الثاني

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إن في يوم 27 نوفمبر 2023 سيقوم صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودورس الثاني بزيارته الثانية الرعائية لإبراشية بوروندي، حيث كان سبق وزارها في عام 2013م.

ويستقبل البابا ثيودورس الثاني المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندي ورواندا شرق الكونغو مع العديد من الكهنة وممثلين للدولة وشعب الإبراشية.

وفي يوم 25 نوفمبر 2023 بمناسبة عيد ميلاد صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني يترأس غبطته القداس الإلهي البطريركي في دير القديس سابا التاريخي، وبعد القداس الإلهي يستقبل البابا المهنئين في قاعة العرش البطيركي بالدير.

وعن مواعيد الصلاة، فصلاة السَحَر الساعة 8 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9 صباحًا.

وفي يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 بمناسبة ذكرى نياحة مثلث الرحمات المتروبوليت بولس ميناس مطران طنطا الأسبق (28 نوفمبر 1968 - 26 نوفمبر 1995) سوف يقام القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا من أجل راحة نفسه.

وبعد القداس الإلهي تقام صلاة التريصاجيون من أجل راحة نفوس الراقدين، وعن مواعيد الصلاة فصلاة السَحَر الساعة 8.30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا.

واحتفلت الكنيسة مؤخرًا بتذكار الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم بطريرك القسطنطينية، كاتب خدمة القداس الإلهي المعروف باسمه "قداس أبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم".

مَن يُطالع بالتفصيل الخدمة الإلهية التي رتبتها الكنيسة المقدسة في تذكار هذا الكوكب الساطع فيها، واعظ أنطاكية والمسكونة ورئيس أساقفة القسطنطينية، يلاحظ أنها لم تترك صفة من صفات القداسة والرعاية الصالحة والوعظ المثالي إلا أسبغتها عليه، فهو "الملاك الأرضي والإنسان السماوي" بعدما امتُحن "بالتجارب كالذهب في النار"، و "الآلة الملهمة من الله"، و"العقل السماوي"، و"عمق الحكمة"، و"الكارز بالتوبة"، و"نموذج المؤمنين".

كذلك هو "خزانة أسرار الكتب"، و"اللسان الذي بمحبة بشرية رسم لنا طرق التوبة المتنوعة"، وهو أيضًا "أبو الأيتام والعون الكلي الحماسة للمظلومين ومعطي البائسين ومطعم الجيّاع وإصلاح الخطأة وطبيب النفوس الحاذق الكلي المهارة".

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