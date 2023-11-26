اليوم.. "الأرثوذكسية" تبدأ صوم الميلاد المجيد حتي 7 يناير 2024

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023، الذي يستمر لمده 42 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

وخلال صوم الميلاد 2023 يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداسات الإلهية على مدار ايام صوم الميلاد المجيد، إذ تقيم الكنائس داخل مصر وبلاد المهجر أكثر من قداسًا على مدار اليوم طيلة فترة الصوم.

◄إغلاق الأديرة

وخلال صوم الميلاد المجيد لعام 2023، تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.

◄طقس الصوم

طقس الصوم من بداية الصوم إلي أول كيهك علي أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

كما يتخلل الصوم الطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد.

مدته 43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير (ويقع في 28 كيهك في السنوات الميلادية الكبيسة) وهذه المدة تشمل الآتي

40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح كلمة الله الحي، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن الرب عليهم.

◄صوم من الدرجة الثانية

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني... وقسَّمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين: أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية.