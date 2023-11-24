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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفالات الكنائس بـ عيد الميلاد المجيد 2024

الكنائس
الكنائس

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد أحتفالات الكنيسة بـ عيد الميلاد المجيد 2024 ، والذي يحل هذا العام لمدة يومين بدلآ من يومًا بسببًا ان هذة السنة سنة كبيسة.

موعد الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد 2024

نقدم لكم موعد احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وبلاد المهجربعيد الميلاد المجيد 2024، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال يومي 7 و8 يناير 2024، نظرًا لكون السنة "كبيسة".

البابا يترأس احتفالات بـ عيد الميلاد المجيد 2024

إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2024 ليله عيد الميلاد المجيد 2024، مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

وُيصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة

وفي السابعة من مساء 6 يناير 2024 تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ يتقدم البابا تواضروس الثاني، موكب الشمامسة وسط ألحان العيد؛ ليترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

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25 أم 26 نوفمبر 2023.. موعد بدء صوم الميلاد المجيد

أما الكنيسة الكاثوليكية بمصر فتحتفل بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد مساء 24 ديسمبر 2023.

وتتزين الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

لماذا يتم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2024

وفي المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.

وتذكر حادثة الميلاد في إنجيل لوقا وإنجيل متى من زاويتين مختلفتين، إجماع العلماء هو أن كلا من الإنجيلين كتبا بين سنوات 75-85، وعلى الرغم من أنه من الممكن أن تكون إحدى روايتي الميلاد مبنيًة على الأخرى، أو أن الاثنين يشتركان في مصدر مشترك، فإن استنتاج الأغلبية هو أن روايتي ميلاد يسوع في الإنجيلين هما مستقلتان عن بعضهما البعض. وتشكل حادثة الميلاد أحد أهم أركان الإيمان المسيحي، ولد المسيح حسب الأناجيل القانونية في بيت لحم، من أم عذراء، في مكان مقفر إذ لم يجدا مكانًا في النزل، بينما ظهرت ملائكة للرعاة، وحضر المجوس الثلاثة، في حين حاول هيرودس الملك قتله، فهربت العائلة إلى مصر.

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