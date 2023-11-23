الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع قرب صوم الميلاد.. الكنائس تشهد رسامات شمامسة جدد

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال الأسبوع الجاري، أنشطة رعوية مكثفة من سيامات، بالتزامن مع قرب بدء صوم الميلاد المقدس.

صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، القداس الإلهي صباح اليوم الخميس، بمناسبة التذكار الشهري لعيد رئيس الملائكة ميخائيل في كنيسته بدمنهور، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة الشماس سمير نجيب برتبة أرشيدياكون باسم حبيب جرجس.

كما صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين القداس الإلهي اليوم، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمنطقة النزهة ٢ أبو رجيلة، التابعة لكنائس القطاع، وخلاله سام الخادم أشرف حلمي شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم نصيف سمير شماسًا كاملًا باسم دياكون كيرلس.

كما ترأس نيافته صلوات رسامة 20 من أبناء الكنيسة في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس)، و110 آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الكنائس القبطية الاسبوع الجارى أنشطة رعوية صوم الميلاد مطران البحيرة

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