25 أم 26 نوفمبر 2023.. موعد بدء صوم الميلاد المجيد

يبحث الكثيرون عن مواعيد بدء صوم عيد الميلاد المجيد لدى الأقباط والطوائف المختلفة، وهل يبدأ صوم الميلاد المجيد هذا العام 25 نوفمبر أم 26 نوفمبر 2023، وماسبب تغيير موعده هذا العام.

◄موعده

إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة “كبيسة”.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

إقامة القداسات الإلهية

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

◄تمييز السنة الكبيسة من البسيطة

ووفقًا للأرشيدياكون رشدى واصف بهمان، المدرس بالكلية الإكليريكية في بحث له عن « التقويم وحساب الأبقطى»، أنه كل 4 سنوات من أى تاريخ سنواته شمسية تكون الرابعة منها كبيسة ولكن يوجد عند القبط الكبيس السنة حسابان. واسم الكبيسة فى السنين القبطية على نوعين:«الأولى الكبيسة الاضافية والثانية الكبيسة الأبقطية».

وتابع: فالأولى أي الكبيسة الإضافية: يليق أن تطلق على السنة الثالثة من كل 4 ( أربع ) سنوات عند قسمة المائة على 4 ( أى إذا قسمت على 4 يكون الباقى 3 ) لأن نسيئها 6 ( ستة ) أيام وعددها 366 يوما.

وتابع: فيقال أن السنة الثالثة ( كبيسة ) أو ( كبيسة إضافية ) ويجوز أن يقال ( كبيسة عادية ) أو ( حقيقية ) وذلك عند ذكر إضافة يوم الكبيس وذكر كون السنة 366 يوما. وهذا النوع أعنى تسمية السنة الثالثة كبيسة يستعمله المؤرخون وحدهم ولا سيما غير القبط. مستندين فى ذلك الى كون شهر نسئ 6 ( ستة ) أيام. ولكن أصحاب حساب الأبقطى يختل حسابهم إذا لم يسموا الرابعة كبيسة أو على الأقل يسمونها تالية للكبيسة. أى أنهم لا يستغنون عن لفظة كبيسة للسنة الرابعة.

وأوضح: والثانية أى الكبيسة الأبقطية: يصح أن تطلق عند القبط على السنة الرابعة من كل 4 سنوات حسب اصطلاح أصحاب حساب الأبقطى ( أى تقبل القسمة 4 بدون باقى ) وذلك ضرورى عند ذكر حدوث التأثيرات الكثيرة فيها بسبب إضافة يوم الكبيس قبلها. مع كونها 365 يوما كإحدى السنين البسيطة. فيقال للسنة الرابعة ( كبيسة ) أو ( كبيسة أبقطية ). ويجوز أن يقال لها ( كبيسة تأثيرية ) أو ( تالية للكبيسة ).

وتابع: والمؤرخون من غير القبط لا يحتاجون الى تسمية الرابعة كبيسة ولذلك قد يعترض أحدهم على تسمية الرابعة كبيسة. فنجيبه أننا عارفون ونحن معك فى ذلك. ولكن ذكر كلمة كبيسة للرابعة ضرورى عندنا. ولا غنى لنا عنه لأجل ذكر تأثيرات يوم الكبيس فيها. وبدون ذلك لا يصح معنا حساب الأبقطى. ولكن لأجل إرضاء الفريقين نقول عن السنة الثالثة كبيسة " إضافية " وعن السنة الرابعة " كبيسة أبقطية ". نقول ذلك أحيانا بصريح اللفظ. وأحيانا نقول كبيسة فقط حال كوننا نضمر كلمة " إضافية " للثالثة " وأبقطية " للرابعة.

ويلاحظ أن السنة الكبيسة الأبقطية هى التى ينتقل نسيئها يومين من أيام الأسبوع لا يوما واحدا، ويكون عيد الميلاد فيها واقعا فى 28 كيهك بدل 29 فى السنوات البسيطة.لكى لا يزيد يوم الكبيس على عدد ما بين عيد البشارة ويوم الميلاد، ويكون نسئ السنة التى قبلها 6 أيام أى كبيسا فتكون 366 يوما أى تكون هذه السنة كبيسة إضافية.

حساب الكبيسة الإضافية

وتابع: حساب الكبيسة الإضافية يكون بأن نأخذ المئة التى فيها السنة المطلوبة ونقسمها على 4 ( أربعة ) فإن فضل 3 ( ثلاثة ) تكون السنة كبيسة إضافية والا فهى بسيطة. وعلى ذلك تكون السنة الرابعة " بسيطة أولى ". والأولى من كل 4 سنوات بسيطة ثانية. والثانية بسيطة ثالثة والثالثة كبيسة وعلى ذلك تدعى سنة 1720 ش بسيطة أولى. و1721 ش بسيطة ثانية و1722 ش بسيطة ثالثة. و1723 ش كبيسة وسنة 1724 بسيطة أولى.

حساب الكبيسة الأبقطية

موضحًا: حساب الكبيسة الأبقطية يكون بأن نأخذ جزء المئات التى فيها السنة المطلوبة ففى الوقت الحاضر ونحن فى المئة الثامنة عشرة للشهداء مثلا نأخذ ما بعد 1700. وكذلك العمل فى غيرها من المئات الماضية والمستقبلة إذا وضعنا فى حسابنا كبيسها ونسقطه أربعة فأربعة أى أدوار سنين كبيسة ومهما فضل من واحد الى ثلاثة فتكون السنة بسيطة وإذا كان الكل ساقطا فهى كبيسة. أى أن كل ثلاث سنين والرابعة كبيسة لأن دور الكبيس 4.

مثال ذلك سنة 1724 ش نأخذ جزء المئة التى فيها وهو 24 ونسقطة 4 ( أربعة ) 4 ( أربعة ) فيكون الكل ساقطا. فتكون تلك السنة كبيسة ( أبقطية ).