الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الأرز الشعير الآن والأبيض في الأسواق اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

الأرز الشعير
الأرز الشعير

يبحث عدد كبير من المستهلكين عن سعر الأرز الشعير الآن 2023، ونتيجة لذلك تصدر هذا السؤال محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، وينشر "الدستور" أسعار الأرز اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023.

سعر الأرز الشعير الآن 

تراجعت أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 بقيمة 100 جنيه للطن في جميع الأسواق، وجاء هذا التراجع نتيجة للمبادرة التي قامت بها الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث وصل سعر طن الأرز الشعير لـ 13 ألف جنيه للطن.

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900 جنيه للطن.. انخفاض سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الأرز الأبيض اليوم الاحد

سجل سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 من 18 إلى 20 ألف جنيه للطن، بدلاً من 26 إلى 28 ألف جنيه في جميع الأسواق والمنافذ التجارية التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويعد الأرز الأبيض من المحاصيل الغذائية الهامة ويتميز بجودته وخصائصه الفريدة.

سعر الأرز الشعير اليوم الاحد

سجل سعر طن الأرز شعير رفيع اليوم الأحد نحو 18600 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز شعير عريض 19500 جنيه.

وزير التموين: مخزون السلع الاستراتيجى يكفى لـ6 أشهر.. ولدينا اكتفاء ذاتى من الأرز

أسعار الأرز الهندي اليوم الاحد

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز الهندي اليوم في المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة بقيمة 20 جنيه للكيلو، ووصل سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم في الاسواق المصرية بقيمة 35 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة الماضية

وكانت أسعار الأرز قد شهدت ارتفاعًا خلال الفترة السابقة نتيجة للتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتم الانتهاء من موسم حصاد الأرز في مصر نهاية أكتوبر الماضي، والذي بدأ في منتصف أغسطس، حيث شهدت أسعار الأرز تراجعا خلال أكتوبر بين 500 و700 جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها خلال شهر سبتمبر 2023.

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