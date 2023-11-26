الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أطنان من الأرز والسكر داخل مصنع تعبئة غير مرخص بأسيوط

مصنع تعبئة غير مرخص
مصنع تعبئة غير مرخص

تمكن جهاز حماية المستهلك بـأسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة من ضبط مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية الغير مرخص وغير مناسب صحيا.

ووردت معلومات لجهاز حماية المستهلك بقيام أحد الأشخاص بإنشاء مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية غير مرخص وغير مطابق للمواصفات وغير مناسب صحيا.

على الفور، تم تشكيل لجنة مكبرة من جهاز حماية المستهلك بعضوية كلا من علي محمد واحمد فوزي وشريف صلاح واحمد طلعت وبمشاركة مباحث التموين برئاسة العميد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين ومصطفى عماد ومحمد مصطفي من مديرية الصحة.

ضبط مصنع غير مناسب صحيا لتعبئة المواد الغذائية

بالفحص ومعاينة الموقع تبين قيام المدعو "ع م ا" بإدارة مصنع لتعبئة وتغليف السلع الغذائية بمنطقة مركز أسيوط غير مرخص وغير مناسب صحيا لتعبئة السلع الغذائية بالإضافة إلي حبس السلع ومنع التداول واستغلال السوق.

تم ضبط داخل المصنع 45 طن مواد غذائية ما بين سكر وأرز ودقيق وتم تحرير المحضر رقم 7712 إداري مركز أسيوط والتحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وبعرض المعلومات علي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمر بتشديد الرقابة علي الأسواق والتصدي للمخالفات بكل حزم وقوة وعدم التهاون مع المخالفين خاصة بالقطاع الغذائي والسلع الأساسية والإستراتيجية.

مصنع تعبئة غير مرخص
مصنع تعبئة غير مرخص
مصنع تعبئة غير مرخص
مصنع تعبئة غير مرخص
جهاز حماية المستهلك محافظة أسيوط مباحث التموين مديرية الصحة مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

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