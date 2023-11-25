السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شهدت ارتفاعا بالمضارب.. أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

الأرز الشعير
الأرز الشعير

أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 25 نوفمبر 2023  من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار الأرز الشعير الآن 2023

تضاربت أسعار طن الأرز ما بين  6 و7 آلاف جنيه للطن خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بمستوياتها في نهاية أكتوبر الماضي، رغم انتهاء موسم حصاد المحصول الجديد.

ويتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 17500 جنيه و18 ألف جنيه، ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض بين 30 و 38 ألف جنيه خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بمستواه في أكتوبر الماضي، بزيادة للطن الواحد بين 6 و7 آلاف جنيه.

سبب ارتفاع سعر الأرز

أوضحت عدة مصادر، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الأرز ما يلي:

- ارتفاع الأسعار جاء نتيجة تغيرات المناخ، التي أثرت على نقل السلعة وتداولها خلال الفترة الحالية، وارتفاع تكاليف الإنتاج

-  محصول هذا العام لم يجني ثماره بشكل أفضل بسسب التغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي على المحصول، بجانب ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.

يذكر أنه تم الانتهاء  من موسم حصاد الأرز في مصر بنهاية أكتوبر الماضي، والذي بدأ في منتصف أغسطس، حيث شهدت أسعار الأرز تراجعا خلال أكتوبر بين 500 و 700 جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها خلال شهر سبتمبر.

الانتهاء من حصاد 292 ألف فدان أرز بالشرقية

 

الحكومة تحدد المساحات المزروعة بالأرز

حددت الحكومة، المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون.

يذكر أن الحكومة تخطط لاستيراد 250 ألف طن أرز هندي في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، خاصة أن حجم إنتاج مصر من الأرز يصل إلى 4 ملايين طن خلال الموسم الحالي مقابل 3.9 مليون طن الموسم الماضي.

ويبدأ موسم حصاد الأرز الأبيض، من أغسطس حتى نهاية أكتوبر من كل عام، على أن يتم إنتاجه بمضارب الأرز بدءا من شهر نوفمبر، حيث تم حصاد نحو 7 ملايين طن أرز شعير خلال موسم العام 2023/ 2024، مقابل 6.3 مليون طن فى موسم العام 2022/2023

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