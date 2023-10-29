الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من حصاد 292 ألف فدان أرز بالشرقية

حصاد الارز
حصاد الارز

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز والذي يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وفي هذا الإطار تابع محافظ الشرقية، مع المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتي بلغت 292154 فدانًا حتى الآن، مؤكدًا ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

من جهته، أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفًا و622 فدانًا أصناف (سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300،، هجين مصر1).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه جارٍ تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الاقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست، وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وكيل وزاره الزراعة حملات ارشادية محصول الأرز عائد اقتصادي محافظة الشرقية

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