رابط تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والشروط العامة

يستطيع الراغبون في تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 الدخول عبر الرابط الذي أعلنته وزارة الدفاع لاستقبال دفعة جديدة من المتخصصين خريجى الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل.

رابط تقديم ضباط متخصصين حربية 2023

يستطيع الراغبون في تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 ، الدخول عبر موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 نوفمبر، وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر، واتباع الخطوات التالية:

أولا: الضغط على الرابط التالي www.tansiq.mod.gov.eg

ثانيًا: تجهيز المستندات المطلوبة ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية من الرابط السابق

ثالثًا: يتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

شروط تقديم ضباط متخصصين 2023

أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ).

ألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك وألا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى ( كلية - معهد - مدرسة )عسكرية أو مدنية.

ألا يكون الطالب المتقدم لـ تقديم ضباط متخصصين قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) للذكور و( 155 سم ) للإناث.

وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولايجوز إعادة الكشف الطبى فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام فى حالة عدم اللياقة الطبية.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة ( للذكور ) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

وأن يجتاز الطالب بنجاح الإختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة )، ويجتاز الطالب / الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقًا لتقييم لجنة الإختبار وطبقًا لأسبقية إختياره وكذا درجة التفوق.

أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعى من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا - الأكاديميات ).

أن يكون مؤهل الدراسات العليا ( دبلومة – ماجستير - دكتوراه ) أكاديمى فى نفس التخصص ويسمح للضباط الإحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك.