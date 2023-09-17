الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كلية الضباط الاحتياط تخرّج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أعلنت كلية الضباط الاحتياط عن تخريج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية؛ لتأهيل الكوادر العاملة بجميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءاً من استقبال الدارسين، مروراً بالتدريب التخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب بهاء السيد عبدالرحيم، مدير كلية الضباط الاحتياط، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مشيراً إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين، ومؤكداً أهمية تنفيذ تلك الدورات لبناء الوعى المجتمعى وتحصين الأجيال القادمة ضد الفكر المتطرف والهدام وتحقيقاً لرؤية الدولة المصرية.

وقدم الدكتور هشام عبدالعزيز على، وكيل أول وزارة الأوقاف، خلال كلمته، الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولجميع أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل الدارسين وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مؤكداً أن وزارة الأوقاف مستمرة فى عملية تطوير وتحديث منظومة إعداد الأئمة ليكونوا على دراية شاملة بمناهج الدعوة المختلفة ومراحل إعداد الخطبة بشكل منهجى علمى لتطويعها فى التأثير فى الجمهور.

وتضمنت الفعاليات تقديم الخريجين عددا من الابتهالات الدينية، كما أعلن كبير المعلمين نتيجة الدورة التدريبية، واختتمت بتكريم عدد من الأوائل تقديراً لتميزهم خلال مدة الدورة وتم تبادل الدروع.

حضر فعاليات التخرج اللواء أركان حرب خالد لبيب، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسئولى وزارة الأوقاف، وعدد من الشخصيات العامة.

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