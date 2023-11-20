لينك موقع تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة للذكور والإناث

أوضحت وزارة الدفاع خطوات تقديم ضباط متخصصين حربية 2023، وذلك للدفعة الجديدة أكتوبر 2023، وبدأ التقديم بالفعل بداية الاسبوع الجاري ويستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة للذكور والإناث.

موقع تقديم ضباط متخصصين حربية 2023

حددت وزارة الدفاع في بيانها الرسمي عن تقديم ضباط متخصصين حربية 2023، موقع التقديم، حيث يتم التسجيل المبدئي لـ تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 من خلال موقع تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت من هنا، وهو نفس الرابط الذي يمكن من خلاله معرفة المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها.

وبدأ تسجيل البيانات الأولية من يوم الأربعاء الموافق الماضي الموافق 15 نوفمبر، وحتى يوم الثلاثاء 28 نوفمبر على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا.

كما تم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة بداية من السبت الماضي الموافق 18نوفمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر.

ضباط متخصصين حربية 2023 التخصصات المطلوبة

وحدد بيان الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على ( البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا ) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023، التخصصات المطلوبة لـ تقديم ضباط متخصصين حربية 2023، وهي كالتالي:

بالنسبة للطلبة الذكور الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز من تخصصات الطب: تشمـل كليات ( طب الأسنان – الطب البيطري – الصيدلة ).

بالنسبة للطالبات الإناث الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز من تخصصات الطب تشمل كليات ( صيدلة – رئيسات تمريض )

والحاصلين على البكالوريوس / الليسانس من البنين والبنات تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء - بيولوجى – بحار ) - لغات إنجليزى - حقوق – تجارة – زراعة - تربية رياضية - علم نفس- علم إجتماع - إعلام وصحافة – سينما ومسرح – فنون جميلة ( نحت ) – تربية موسيقية.

وبالنسبة للحاصلين على الدراسات العليا من البنين والبنات تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى – لغات إنجليزى - تجارة – زراعة - إعلام وصحافة - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء.

ولابد لجميع المتقدمين لـ ضباط متخصصين حربية 2023 أن يجتازوا بنجاح الإختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة )، وكشف الهيئة وفقًا لتقييم لجنة الإختبار وطبقًا لأسبقية إختياره وكذا درجة التفوق.

وأن يتقدم الطلاب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية.