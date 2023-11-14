إعلان ضباط متخصصين حربية 2023.. رابط وموعد التقديم

وضعت وزارة الدفاع شروط إعلان ضباط متخصصين حربية لدفعة أكتوبر 2023، لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل إعلان ضباط متخصصين حربية 2023 ورابط التقديم.

رابط تقديم ضباط متخصصين حربية 2023

صدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى على إعلان ضباط متخصصين حربية 2023 لقبول دفعة أكتوبر من الطلبة الذكور والإناث خريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على (البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة.

ووفق إعلان ضباط متخصصين حربية 2023 فإنه يتم التقديم من خلال الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية من هنا، وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 / 11 / 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا.

ومن خلال مكتب التنسيق بالكلية الحربية سيتم فتح باب سحب الملفات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 11 / 2023.

ما هي الكليات التي تقبل الضباط المتخصصين؟

فيما حددت وزارة الدفاع الكليات التي تقبل الضباط المتخصصين من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز من تخصصات الطب، بالنسبة للطلبة الذكور تشمل كليات ( طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة )، بالنسبة للطالبات الإناث ( صيدلة – رئيسات تمريض )

وكذلك خريجى كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء - بيولوجى – بحار ) - لغات إنجليزى - حقوق – تجارة – زراعة - تربية رياضية - علم نفس- علم إجتماع - إعلام وصحافة – سينما ومسرح – فنون جميلة ( نحت ) – تربية موسيقية.