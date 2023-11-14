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مصر

ذكور وإناث.. موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة

تقديم الضباط المتخصصين
تقديم الضباط المتخصصين

ينتظر خريجي الجامعات موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 واعلان تخصصات الضباط المتخصصين وشروط تقديم الضباط المتخصصين عبر موقع الكليات العسكرية. 

وبخصوص تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 نجيب حول ابرز الاسئلة الشائعة وهي:

كم مدة دراسة الضباط المتخصصين؟

ما هي الكليات التي تقبل الضباط المتخصصين؟

موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023

ما هي التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 بنات؟

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان بدء تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023، من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على ( البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا ) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023، حيث تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية 2 عام دراسي.

موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023

ويأتي موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023، إعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 11 / 2023، ليتم سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة .

التخصصات المطلوبة في الضباط المتخصصين بالكلية الحربية 2023

اولا: التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز من تخصصات الطب:

بالنسبة للطلبة الذكور تشمل كليات ( طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة ).

التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 بنات

بالنسبة للطالبات الإناث ( صيدلة – رئيسات تمريض ).

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2024 عن ( 26 ) سنة، وستكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 وشروط الالتحاق

ثانيًا التخصصات المطلوبة من المختلط "ذكور / وإناث" الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس:

تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء - بيولوجى – بحار ) - لغات انجليزى - حقوق – تجارة – زراعة - تربية رياضية - علم نفس- علم إجتماع - إعلام وصحافة – سينما ومسرح – فنون جميلة ( نحت ) – تربية موسيقية.

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موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 وشروط الالتحاق

ثالثًا التخصصات المطلوبة من المختلط "ذكور / وإناث" الحاصلين على الدراسات العليا:

تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي – لغات انجليزى - تجارة – زراعة - إعلام وصحافة - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة –  كيمياء حيوية –  فيزياء ).

ويشترط فى التخصصات المطلوبة من المختلط أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2024 عن ( 24 ) سنة للحاصلين على البكالوريوس / الليسانس، و( 30 ) سنة للحاصلين على درجة دبلومة / ماجستير، و( 34 ) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة، وستكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

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