موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 وشروط الالتحاق

صدق وزير الدفاع على بدء تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 ضمن دفعة أكتوبر 2023 من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على ( البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا ) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023

حدد الإعلان الصادر عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين حربية موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023، وهو إعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 / 11 / 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا.

كما حدد الإعلان موعد م فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة وذلك إعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 11 / 2023.

شروط الالتحاق بالضباط المتخصصين حربية 2023

حدد إعلان الضباط المتخصصين حربية بعض الشروط العامة للالتحاق وهي أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك وألا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى ( كلية - معهد - مدرسة )

عسكرية أو مدنية، وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) للذكور و( 155 سم ) للإناث.

وأن يكون الطالب / الطالبة لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام فى حالة عدم اللياقة الطبية، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم إجتياز الإختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة ( للذكور ) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الاختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة )، ويجتاز الطالب / الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقًا لتقييم لجنة الإختبار وطبقًا لأسبقية اختياره وكذا درجة التفوق، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا - الأكاديميات )، وأن يكون مؤهل الدراسات العليا ( دبلومة – ماجستير - دكتوراة ) أكاديمى فى نفس التخصص ويسمح للضباط الإحتياط / والمكلفين و الضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بارتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابي بذلك.