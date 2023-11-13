الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والمرشحين للرئاسة المصرية 2024

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

يوفر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للمواطنين الذين لهم الحق التصويت في الانتخابات، كما توفر كافة المعلومات حول الانتخابات والجدول الزمني لها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والمرشحين للرئاسة المصرية. 

رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

يستطيع الناخبون التعرف على مقر اللجنة الانتخابية للناخبين من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط على الرابط التالي من هنا، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية الخاصة بهم من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بهم في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على زر "بحث".

وداخل الموقع ستجد العديد من الخدمات منها  بجانب الاستعلام عن موقفك الانتخابي، الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية الخاصة بك، متابعة نتائج الانتخابات، تقديم شكوى أو اقتراح، ويمكن للمواطنين أيضًا التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الخط الساخن رقم 1566.

رابط الاستعلام عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل وأسماء المرشحين المتنافسين

من المرشحين للرئاسة المصرية 2023؟

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2023 القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتضم القائمة أربعة أسماء، وهم 

  • عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي لمصر، ورمزه الانتخابي "النجمة".
  • فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورمزه الانتخابي "الشمس".
  • عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه الانتخابي "النخلة".
  • حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه الانتخابي "السلام".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح يوم 5 أكتوبر 2023 ولمدة عشرة أيام، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج يومي 1 و2 و3 ديسمبر، بالداخل يومي 10 و11 و12 ديسمبر.

وبدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم 20 نوفمبر 2023، وانتهت يوم 9 ديسمبر 2024، قبل يوم الصمت الانتخابي الذي يسبق يوم الاقتراع الأخير.

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موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل وأسماء المرشحين المتنافسين

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