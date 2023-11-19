الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة

ضباط متخصصين حربية
ضباط متخصصين حربية

أعلنت وزارة الدفاع عن موعد تقديم ضباط متخصصين حربية 2023  للدفعة الجديدة من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي  رابط تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة.

كيف أقدم علي ضباط متخصصين؟

حددت وزارة الدفاع خطوات تقديم ضباط متخصصين حربية 2023  للدفعة الجديدة 

يتم تسجيل البيانات الإبتدائية للراغبون في تقديم ضباط متخصصين حربية 2023  على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت من الرابط www.tansiq.mod.gov.eg

وبدأ تقديم ضباط متخصصين حربية 2023  يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 نوفمبر، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا.

وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة، والذي بدأ من يوم السبت الموافق 18 نوفمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر.

علمًا بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو www.tansiq.mod.gov.eg

موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 وشروط الالتحاق

ذكور وإناث.. موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة

ما هي التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 حربية؟

حددت وزارة الدفاع التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 حربية، وهي كليات ( طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة ) بالنسبة للطلبة الذكور، وكليات ( صيدلة – رئيسات تمريض ) بالنسبة للطالبات الإناث.

أما التخصصات المطلوبة من المختلط الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء - بيولوجى – بحار ) - لغات إنجليزى - حقوق – تجارة – زراعة - تربية رياضية - علم نفس- علم إجتماع - إعلام وصحافة – سينما ومسرح – فنون جميلة ( نحت ) – تربية موسيقية.

وعن طلاب الدراسات العليا فالتخصصات المطلوبة  تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى – لغات إنجليزى - تجارة – زراعة - إعلام وصحافة - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة –  كيمياء حيوية –  فيزياء ).

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بالتفصيل.. شروط تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023

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