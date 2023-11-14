بالتفصيل.. شروط تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023

عقب الإعلان عن موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 لخريجي الجامعات ذكور وإناث، يبدأ البحث عن شروط تقديم الضباط المتخصصين بالكلية الحربية 2023 وموقع تقديم الكليات العسكرية.

موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023

يأتي موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 وسحب الملفات من مكتب تنسيق الكليات العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 11 / 2023.

ولمعرفة كيفية تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 بالتفصيل من هنا https://tansiq.mod.gov.eg/videos/web.mp4

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شروط تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك وألا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية أو مدنية.

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) للذكور و( 155 سم ) للإناث.

أن يكون الطالب / الطالبة لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام فى حالة عدم اللياقة الطبية.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم اجتيازه الاختبار.

أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة ( للذكور ) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الاختبارات النفسية والاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ).

أن يجتاز الطالب / الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقًا لتقييم لجنة الإختبار وطبقًا لأسبقية اختياره وكذا درجة التفوق.

أن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية.

أن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا - الأكاديميات )، وأن يكون مؤهل الدراسات العليا ( دبلومة – ماجستير - دكتوراه ) أكاديمى فى نفس التخصص ويسمح للضباط الإحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

أن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك.

عنوان الكلية الحربية بالتفصيل

وفي سياق آخر، يتساءل الطلاب عن عنوان الكلية الحربية بالتفصيل، حيث تقع في مصر الجديدة، صلاح سالم، العروبة، طريق المطار امام مستشفي الجلاء العسكري للعائلات.

أقرب محطة مترو للكلية الحربية

ويبحث الجميع عن أقرب محطة مترو للكلية الحربية وطريقة الذهاب للكلية الحربية بالمواصلات.

مترو ارض المعارض: تعد محطة مترو ارض المعارض في الخط الثالث من مترو الأنفاق المحطة الأقرب ثم، يمكنك ركوب ميكروباص من أمام المحطة والتى تتجه إلى كوبرى المشاة ومنه يمكنك العبور إلى الجهة المقابلة والسير قليلا من أجل الوصول إلى البوابة.

مترو رمسيس: يمكن الوصول للكلية الحربية من خلال مترو رمسيس، حيث تجد مواصلات تقلك مباشرة للكلية الحربية.