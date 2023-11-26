التجارة الداخلية: حظر روسيا صادرات الحبوب لن يؤثر على وارداتنا

أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوي، أن قرار روسيا بحظر صادرات الحبوب لمدة 6 شهور والذي سيبدأ من اول ديسمبر المقبل وحتى نهاية مايو، لن يؤثر على واردات مصر من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت استراتيجة تعتمد على تنويع مناشئها والتي بلغت نحو 22 منشأ وذلك لتقليل المخاطر.

وأضاف في تصريحات له على هامش افتتاح معرض "نيبو" للمشغولات الذهبية المقام في أرض المعارض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي، أنه ستتم إعادة النظر في المنصة الإلكترونية للبورصة للسلعية لتستوعب كافة السلع المتداولة فيها، موضحًا أنه تم حتى الآن طرح عدد من السلع تتضمن القمح والذرة والسكر والردة والذهب والفضة.

طرح نحو 150 ألف طن سكر من خلال البورصة السلعية

وأضاف تم طرح نحو 150 ألف طن سكر من خلال البورصة السلعية منذ 17 أغسطس الماضي بسعر 24 ألف جنيه للطن، وطرحه للمستهلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو وذلك معدل نحو 20 ألف طن في الجلسة الأسبوعية ارتفعت خلال جلسة الخميس الماضي إلى 30 ألف طن، وبلغ إجمالي الشركات المتداولة نحو 172 شركة تتداول ما بين شركات صناعات غذائية وشركات تعبئة وتجار.

وأرجع الازمة الحالية في توافر السكر بالرغم من عدم وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك إلى تحفظ بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد السكر بسبب ارتفاعاته في الأسواق العالمية.

حيث بلغ سعر الطن نحو 760 دولارًا للطن على ظهر المركب ويصل إلى مصر بسعر 850 دولارًا للطن، فضلًا عن بعض الممارسات الخاطئة من التجار.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على اتخاذ إجراءات لضبط سوق السكر من زيادة قواعد الحوكمة للشركات وذلك لمنع الاحتكار، كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم، فضلًا عن محو السجل التجاري للشركات المخالفة، الأمر الذي سيتسبب في وقف النشاط، متوقعًا مع وصول 127 ألف طن سكر خام مستورد حدوث انفراجة كبيرة.