الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"هيدفعوا ملايين".. تحذير من رئيس البورصة المصرية السلعية لمن يتلاعب بالفواتير

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية السلعية، إن الدولة بالمرصد لكل من يتلاعب بقوت الشعب المصري، مشيرًا إلى أن وزارة التموين رصدت عددًا من التلاعبات بالفواتير وتم توقيع العقوبة عليهم.

وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة تسعى بكل طاقتها من أجل سد العجز في كافة السلع الغذائية وليس السكر فقط.

ونوه أن في شهر 12 يبدأ الموسم الجديد للسكر، حيث سيتم طرح كميات كبيرة منه في الأسواق، مضيفًا أن الدولة تحاول بشكل كبير في التعامل مع كل من يحتكر السلع الغذائية، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق.

إبراهيم عشماوي التموين وزارة التموين رئيس البورصة المصرية السلعية على مسئوليتي صدى البلد

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