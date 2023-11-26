تابع جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في كأس الاتحاد الإفريقي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة فياريال ضد أوساسونا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال سوسييداد ضد إشبيلية: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة قادش ضد ريال مدريد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد لاس بالماس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة كالياري ضد مونزا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة فروسينوني ضد جنوى: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2

- مباراة إمبولي ضد ساسولو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة روما ضد أودينيزي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة هايدنهايم ضد بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة هوفنهايم ضد ماينز: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة نيس ضد تولوز: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة مونبلييه ضد ستاد بريست: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة نانت ضد لوهافر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة لوريان ضد ميتز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة رين ضد ستاد ريمس: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ليون ضد ليل: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد سوبر سبورت الجنوب إفريقي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة الإفريقي التونسي ضد دريمز الغاني: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة ريفرز يونايتد النيجيري ضد أكاديميكا لوبيتو الأنجولى: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة ديابل نوار الكونغولي ضد الملعب المالي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي ضد كويا الغيني: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة اتحاد الجزائر ضد الهلال الليبي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة نهضة بركان ضد سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة ضن داونز ضد نواذيبو الموريتاني: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.